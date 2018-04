Beim nationalen Vorentscheid zur Young Lions Media Competition haben sich Sarah Näf und Alexander Koch von Dentsu Aegis als Gewinner durchgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Zu erstellen war eine kreative Gattungskampagne für das Medium Kino. Eine Cannes-Lions- und Media-Experten Jury – bestehend aus Caroline Nünlist, Media und Kommunikation bei ZipMedia, Simon Flatt, Leiter Media bei Coop, sowie Christof Kaufmann, ehemaliger Media-Cannes-Lions-Juror und CEO von WerbeWeischer – setzte die vom Team eingereichte Mediastrategie auf Platz 1.

Sarah Näf und Alexander Koch überzeugten die Jury insbesondere mit ihrem kreativen 360-Grad-Konzept, basierend auf der Formel «Kino + Wissen + WerbeWeischer = #KinoWeisch». Das Konzept glänzt durch einfallsreiche Ideen mit der Zielsetzung, die ins Leben gerufene Persona «The Weischesebenöd» zu aktivieren und zum cineastisch begeisterten «The Weischer» zu transformieren.

«Das Konzept von Sarah und Alex hat mich am meisten überzeugt, weil es handwerklich solide und praxisnah geplant ist. Und uns ‹on top› die originelle und ausbaufähige Idee #KinoWeisch serviert», wird Jurymitglied Nünlist in der Mitteilung zitiert.

Das Gewinnerteam wird nun bei der internationalen Young Lions Competition in Cannes im Juni die Schweiz vertreten. Die Cannes-Teilnehmer erhalten vor Ort ein bis dahin unbekanntes Briefing, das es innerhalb von 24 Stunden in eine kreative Mediastrategie umzusetzen gilt.

Somit entsendet die Schweiz zum ersten Mal auch ein Media-Team zu den Young Lions Competitions am Cannes Lions International Festival of Creativity (persoenlich.com berichtete). Bisher nahmen Schweizer Kreative bereits in den Kategorien Film, Print und Digital teil. Die zusätzliche internationale Profilierungsmöglichkeit für den inspirierten Nachwuchs aus der Schweiz wurde von der Schweizer Cannes-Lions-Repräsentantin Weischer.Media in Absprache mit der Festivalleitung erzielt. (pd/cbe)