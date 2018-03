Erstmals entsendet die Schweiz auch ein Media-Team zu den Young Lions Competitions am Cannes Lions International Festival of Creativity. Bisher nahmen Schweizer Kreative bereits in den Kategorien Film, Print und Digital teil. Bei den Young Lions Competitions darf, wie bei der Olympiade, pro Disziplin und Land jeweils nur ein Team antreten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die zusätzliche internationale Profilierungsmöglichkeit für den inspirierten Nachwuchs aus der Schweiz wurde von der Schweizer Cannes Lions-Repräsentantin Weischer.Media in Absprache mit der Festivalleitung erzielt. «Eine tolle Gelegenheit für Media-Talente, auch mal im Rampenlicht zu stehen – und eine weitere Chance für die Schweiz in Cannes zu punkten», wird Christof Kaufmann, CEO Werbeweischer Schweiz, in der Mitteilung zitiert.

Um die besten Teilnehmer in Cannes ins Rennen zu schicken, startet Weischer.Media nun einen nationalen Vorwettbewerb. Bewerben können sich Zwei-Personen-Teams, die zum Zeitpunkt des Cannes Lions Festivals nicht älter als 30 Jahre alt sind (geboren nach dem 22. Juni 1987). Voraussetzung für die Teilnahme ist ausserdem eine Festanstellung in einer Media- oder Kreativagentur.

Das Briefing für die Erstellung einer kreativen Mediastrategie findet sich hier. Nachwuchs-Media-Spezialisten können ihre Arbeiten über dieses Online-Portal bis zum 31. März einreichen. Im Anschluss entscheidet eine Online-Jury aus Cannes- und Media-Experten, welches Team die Schweiz bei den internationalen Young-Lions-Wettbewerben vertreten darf. Die Cannes-Teilnehmer erhalten vor Ort dann ein bis dahin unbekanntes Briefing, das sie innerhalb von 24 Stunden umsetzen müssen (48 Stunden in der Kategorie Film). (pd/cbe)