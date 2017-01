Rod Kommunikation: Schweizer Persönlichkeiten zum Anfassen

Die Waldbewirtschaftung wirkt sich positiv auf die Waldleistungen aus: Ein gepflegter und gesunder Wald kann die an ihn gestellten Anforderungen etwa als Erholungsraum, zum Schutz vor Naturgefahren, zur Sicherung hoher Trinkwasserqualität, bei der Bindung von Kohlendioxid oder zur Erhaltung von Arbeitsplätzen der Wald- und Holzbranche erfüllen. In Schweizer Wäldern werden jährlich rund 5 Millionen m3 Holz geerntet. Ohne dass die Wälder übernutzt würden, könnte zusätzlich rund ein Drittel mehr genutzt werden, heisst es in einer Mitteilung.

Die Wald- und Holzbranche und das Bundesamt für Umwelt (Bafu) haben deshalb am Donnerstag in Bern die Kampagne #Woodvetia lanciert. «#Woodvetia – Aktion für mehr Schweizer Holz» wurde von Rod Kommunikation in Zürich entworfen und umgesetzt. Lesen Sie hierzu mehr im Interview mit der Rod-Strategin Regula Bührer Fecker.

Begegnungen der hölzernen Art

Im Mittelpunkt der von der Wald- und Holzbranche und dem Bundesamt für Umwelt BAFU lancierten Sensibilisierungs-Kampagne stehen lebensgrosse Figuren von Schweizer Persönlichkeiten. Diese werden jeweils aus einer Holzart hergestellt, die aus der Herkunftsregion der dargestellten Person stammt. Der Zürcher Künstler Inigo Gheyselinck schafft die Statuen unter Einbezug verschiedener Partner aus der Wald- und Holzbranche. Am künstlerischen Prozess sind unter anderem Förster, Säger und Schreiner beteiligt. Die Auswahl der Figuren wurde von einer Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Wald- und Holzbranche sowie des Bafu, getroffen.

Der Zürcher Künstler Inigo Gheyselinck in seinem Atelier.



Den Anfang des #Woodvetia-Figuren-Reigens macht als erste Schweizer Persönlichkeit Marie Tussaud, die Gründerin des weltberühmten Wachsfiguren-Kabinetts. Die Figur wurde aus einer Berner Winterlinde geschnitzt. Nach ihren Angaben wurde Tussaud in Bern geboren, auch wenn als offizieller Geburtsort Strassburg gilt.

Während des ganzen Jahres werden immer wieder neue Holzfiguren im öffentlichen Raum in der ganzen Schweiz aufgestellt, so dass die Bevölkerung ihnen an überraschenden Orten begegnet. Dabei sind die Figuren stets frei zugänglich, heisst es in der Mitteilung weiter. Denn nur wenn die Menschen die Statuen berühren und riechen, könnten sie den nachhaltigen Roh- und Werkstoff Holz sinnlich erfahren und sich dafür begeistern.

Ende 2017 würden alle Figuren in Bern gemeinsam präsentiert. Bis dahin gebe die Webseite woodvetia.ch Auskunft über die Standorte der Statuen. Ebenda seien auch weitere Informationen rund ums Schweizer Holz zusammengestellt.









Nachfrage nach Schweizer Holz erhöhen

Mit der Kampagne #Woodvetia sollen Konsumentinnen und Konsumenten ermuntert werden, auf Schweizer Holz zu setzen. Das «Herkunftszeichen Schweizer Holz» zeichnet dieses Material auf einen Blick aus. So sollen sie bei Neubauten, bei Um- oder Ausbauprojekten, bei Innenausbauten oder beim Kauf von Möbeln für Schweizer Holz sensibilisiert werden. Nur so kann die Wertschöpfungskette, welche die Verarbeitungsstufen von Holz verbindet – vom Wald bis zu den Endkundinnen und -kunden – intakt bleiben.

Wenn die Nachfrage seitens der Bevölkerung für Schweizer Holz hoch sei, könnten zum Beispiel Sägereien in der Schweiz viel Schweizer Holz an Abnehmer wie Holzbauer oder Schreiner zur Weiterverarbeitung verkaufen. Davon profitieren letztlich die Waldeigentümerinnen und -eigentümer. Der Holzerlös leiste einen wichtigen Beitrag an eine funktionierende Waldpflege, denn die Waldbewirtschaftung wirke sich positiv auf die Waldleistungen aus, heisst es in der Mitteilung weiter. (pd/clm)