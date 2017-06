Cannes Lions 2017: Schweizer reichen 443 Arbeiten ein

In Cannes laufen die Vorbereitungen. Wenn am Samstag das international bedeutendste Werbe-Festival startet, muss die Infrastruktur bereit sein. Gäste und Teilnehmer aus der ganzen Welt haben sich registiert. Mit dabei sind über 100 Delegierte aus der Schweiz, so Cannes-Repräsentant Weischer.Media. Insgesamt wurden aus der Schweiz 476 Arbeiten eingereicht. Das sind etwas mehr als im Vorjahr, in welchem 443 Arbeiten ins Rennen gingen. «Interessant ist, dass vermehrt auch Unternehmen direkt einreichen», sagt die Schweizer Cannes-Verantwortliche Sibylle Widmer auf Anfrage.

Beim Nachwuchswettbewerb Young Lions gehen für die Schweiz drei Teams ins Rennen. Als erste in den Wettbewerb starten Ben Staudenmann und Lukas Amgwerd von Jung von Matt/Limmat in der Kategorie Print. Das Briefing findet am Samstag, 17. Juni statt.

Als zweites Team nehmen Dominiqe Magnusson und Luca Schneider von Wirz am 19. Juni das Briefing in der Kategorie Cyber entgegen.

Zudem treten Günter Zumbach und Cinthia Stettler von Serviceplan an. Sie nehmen ihr Briefing am 21. Juni entgegen.

2016 reiste die Schweiz mit sechs Bronze und fünf Silber Löwen sowie 20 Shortlists im Gepäck nach Hause.

persoenlich.com wird am Cannes-Lions-Festival vom 17. bis 24. Juni vor Ort sein und darüber berichten.