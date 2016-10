Jim & Jim: Schweizweite Bewegtbild-Kampagne für STA Travel

Um reise- und abenteuerfreudige Millenials vom Angebot von STA Travel zu überzeugen, setzt das Reiseunternehmen auf die Expertise von Jim & Jim. Die auf Youth Marketing spezialisierte Agentur konzipierte dazu ein digitales Werbekonzept, in dessen Zentrum eine dringend ersehnte Abwechslung vom Alltag und die Lust nach Abenteuer steht.

Diese Bedürfnisse häufen sich bei Schülern, Lehrlingen und Studenten besonders vor Prüfungen, die ihnen viel Vorbereitung abverlangen. Jim & Jim hat dieses Gefühl für die digitale Bewegtbild-Kampagne aufgegriffen: Sie zeigt einen Studenten in der Prüfungsvorbereitungsphase, der aus Lernverzweiflung und Erlebnis-Sehnsucht das Aquarium mit in den Lesesaal nimmt. «Ready für sis Abentüür» taucht er mit Schnorchel und Taucherbrille köpflings ein und nimmt den Zuschauer mit in seine Reiseträume.

Um das Verständnis über die Bedürfnisse der heutigen Reise-Generation weiter zu vertiefen, werden Interessenten auf einer speziell dafür entwickelten Landingpage aufgefordert, ihre Traumdestination zu nennen. Momentan wird das Ranking der beliebtesten Destinationen von Amerika, Australien und überraschungsweise der Schweiz angeführt. Aber auch von der «geballten Ladung Tierwelt» in Afrika oder dem Tanzen auf den Vulkanen Islands wird geträumt. Mit der Teilnahme kommt man seinem Traum bereits einen Schritt näher: Es winken jeweils 100 Franken Ermässigung bei der nächsten Buchung. On top gibt es verschiedene Sofortgewinne zu ergattern sowie die Chance auf einen von drei attraktiven Hauptgewinnen.

Die Social-Media-Kanäle von STA Travel werden täglich mit Reise-Feeds gefüttert und inspirieren so zu neuen Abenteuern. Um junge Globetrotter auch direkt anzusprechen, hat Jim & Jim zudem Promotionsveranstaltungen an Hochschulen durchgeführt und Werbemittel für die STA-Filialen konzipiert. Ziel war es, insbesondere mit den Bewegtbildern möglichst viele Emotionen zu transportieren, welche bei Reiseplanungen zentral sind.

Verantwortlich bei STA Travel: Andreas Weber (Project Manager), Nicole Azzola (Head of Offline Marketing CEU), Caroline Bleiker (CEO Schweiz); bei Jim & Jim: Carina Thoma (Idee, Konzeption, Projektleitung), Virginia Waldburger (Idee, Art Direction), Robin Steiner, Andrin Buchli (Idee), Fabio Emch (Konzeption), Andrea Müller (Projektleitung), Hillton (Video Produktion), Lorenz Richard (Fotografie). (pd)