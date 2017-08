Y&R Group: Sechs Jugendliche haben Ausbildung begonnen

Am 2. August fiel der Startschuss für die neuen Lernenden an der Hardturmstrasse 133, wie die Agentur Y&R Group Switzerland in einer Mitteilung schreibt. Insgesamt könnten sechs Nachwuchstalente eine vielfältige Ausbildung in den Bereichen Kreation, IT-Services und Factory erwarten.

Dimitri Pfeifer und Aylin Friedrich verstärken ab sofort die Kreation als Grafiker-Auszubildende. Zur IT-Abteilung stösst Damien Flury als Lernender in der Applikationsentwicklung sowie Piravis Amirthalingam in der Systemtechnik. In der Factory-Abteilung gibt es ebenfalls Zuwachs, wie es weiter heisst: Aurora Serratore und Kathrin-Nicole Schmid beginnen ihre Ausbildung als Polygrafen. (pd/tim)