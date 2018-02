Die «Coopzeitung» erweitert den redaktionellen Inhalt und modifiziert das Editorial Design (persoenlich.com berichtete). Coop und CR Basel haben in verschiedenen Workshops die Positionierung der «Coopzeitung» überarbeitet und einen neuen Claim entwickelt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Die intensive Zusammenarbeit habe auf den Gedanken fokussierte, dass die Zeitung – genauso wie Coop — für das gute Leben in der Schweiz stehe und ein Abbild des Schweizer Alltagslebens sei.

Gemeinsam mit den Verantwortlichen von Coop entwickelte CR Basel, darauf basierend, das neue Kommunikationskonzept «Coopzeitung. Die guten Seiten der Schweiz». Die Kampagne mit insgesamt sechs Sujets startet schweizweit am Montag. Die Kommunikationsmassnahmen umfassen Plakate, Anzeigen, ePanels, Digital Screens und Banner. Die verschiedenen Sujets zeigen unterhaltsam inszenierte Szenen aus dem Schweizer Leben, in dem die «Coopzeitung» als Alltagshelfer und guter Freund immer mit dabei ist.

Verantwortlich bei Coop: Patrick Wehrli (Verleger); verantwortlich bei CR Basel: Gabriel Heuberger (CD), Dani Bürgi (Strategie), Philipp Schweizer (Text), Judith Mann (Text), Daniel Roth (Grafik), Theresia Bröll (Beratung), Fotografie: Ailine Liefeld (pd/wid)