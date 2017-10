Euro Effie: Serviceplan und Delica gewinnen Bronze

Seit der ersten Verleihung vor 21 Jahren gilt der Euro Effie als anerkanntes Symbol beweisbarer Werbekraft – die Awards werden auf Basis von Effizienzkriterien vergeben. Die Auszeichnung gelte somit als «Verneigung vor einer intelligenten Partnerschaft zwischen Kunde und Agentur», wie Serviceplan in einer Mitteilung schreibt. Auch in diesem Jahr liess die Jury numerische Strenge walten.

Unter die lediglich 45 nominierten Cases schaffte es nur einer aus der Schweiz: Die Lancierung von Café Royal des Migros-Unternehmens Delica AG wurde in der Kategorie «Product / Service Launch» ausgewählt. Zwar gilt bereits eine Nominierung als Erfolg, doch Café Royal ist seit Dienstag Abend noch mehr beschieden: Die Kampagne rund um Robbie Williams als Agent im Auftrag des guten Geschmacks wurde an der Euro Effie-Gala in Brüssel mit einem Bronze-Award ausgezeichnet.







Das sei nicht nur ein Erfolg für die Delica AG und die Agentur Serviceplan, sondern auch ermutigend für die Schweizer Wirtschaft, so die Ausgezeichneten. Produktelancierungen – wie die Lancierung der Café-Royal-Kaffeekapseln in mehreren Ländern Westeuropas – könnten auch von der kleinen Schweiz aus mit Werbe- und Nachdruck höchst erfolgreich gestartet werden. Die Kampagne läuft bereits seit 2014 (persoenlich.com berichtete).

Insgesamt wurden 25 Trophäen an 18 Kampagnen aus neun verschiedenen Ländern verliehen. Hier sind alle Gewinner aufgelistet.





