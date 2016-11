Ogilvy: Share the Fun mit Gerber

Gerber läutet mit einer neuen Kampagne die Fonduezeit ein: Im Mittelpunkt stehen dabei Spass haben, mit anderen teilen, als Gastgeber Zeit mit den Gästen statt in der Küche verbringen, wie die Agentur Ogilvy Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Mit dem neuen Auftritt soll die Marke aktualisiert und eine jüngere Zielgruppe angesprochen werden. Der TV-Spot lehnt sich deshalb formal an die Bildsprache von Video-Clips an, unterlegt mit einem eigens komponierten Gerber-Song. Für die besondere, auf den Gastgeber fixierte Kameraperspektive habe der Hauptdarsteller ein spezielles Gestell getragen, auf dem die Kamera montiert war, durch die einzelnen Schauplätze.

Die unterschiedlichen Locations zeigen dabei neben dem Fun-Aspekt auf, dass Fondue nicht an Winter, Bergchalet oder Familientisch gebunden ist, sondern spontan überall und immer aufgetischt werden kann. Unter dem thematischen Dach des Gastgebers und dem Claim «Share the Fun» entstand auch die Website, die zukünftig noch mit speziellen Gastgebertipps angereichert wird. Und selbstverständlich komme der Aspekt «Share» bei den Social-Media-Massnahmen, die die Agentur für Gerber entwickelte, besonders zum Tragen.

Verantwortlich bei Emmi (Gerber): Robin Barraclough (CMO), Thomas Heller (Marketing Leiter), Claudia Waniek (Group Brand Manager), Martina Müller (Brand Manager) Bei Ogilvy: Gaby Zimmerli (Gesamtverantwortung), Thomas Bolliger (CD), Tino Heuter (AD) und Markus Sidler (Strategie, Text), Sam Hug, Lisa Apolloni (Beratung); Filmproduktion Embassy Berlin: Antonin Pevny (Regie), Tobias Wölfel (Produktion); Media Mediacom: Stefania Parnigotto, Veronique Posselt (pd/clm)