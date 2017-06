Cannes Lions 2017

Die Schweiz holt sieben Löwen

Ein Mal Gold und sechs Bronze-Löwen gab es für die Schweiz in Cannes. Das international wichtigste und grösste Werbefestival endete am Samstag. Die letzten Grand Prix gingen an Grossbritannien und zwei Mal an die USA.