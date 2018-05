Im Jahr 2002 schaltete Ruf Lanz zur konstituierenden Sitzung des frisch gewählten Zürcher Gemeinderats ein VBZ-Inserat mit der Sitzverteilung, das zu reden gab. Seither hat die Kreativagentur unzählige Werbeauftritte für die VBZ entwickelt. Nun feiert das Sujet ein Revival. Es erscheint heute ganzseitig in «20 Minuten» - wiederum pünktlich zur ersten Sitzung des neuen Zürcher Gemeinderats, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.







Der Wunsch dazu kam von VBZ-Direktor Guido Schoch, weil das Sujet in all den Jahren «nichts von seiner Originalität und seinem Sprachwitz eingebüsst hat». Auch die Medienschaffenden fanden damals Gefallen am pointierten Motiv. Es wurde von der Journalisten-Jury des Art Directors Club Schweiz mit Gold ausgezeichnet.

Übrigens: Die VBZ haben den stärksten Sitzzuwachs zu verzeichnen. Hatten sie 2002 noch 19'231 Sitze, so sind es heute bereits 24'070 Sitze.

Verantwortlich bei den VBZ: Silvia Behofsits (Leiterin Unternehmenskommunikation), Elina Fleischmann (stellvertretende Leiterin Unternehmenskommunikation), Sherin Varghese (Business Support Unternehmenskommunikation) Verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Lanz (CD), Isabelle Hauser, Dave Schellenberg (AD), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Anita Roth, Anja Fiebiger (Beratung). (pd/wid)