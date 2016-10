Bimbosan bietet eine breite Palette von Produkten an, die systematisch aufeinander abgestimmt ist. Das aktuelle Produktsortiment reicht von Babynahrung ab dem ersten Tag bis circa 18 Monaten. Ältere Kinder werden im jetzigen Angebot wenig berücksichtigt. Dies soll sich nun dank den «innovativen und gesunden» Snack Produkten für Kinder ab 6 Monaten ändern, wie die Agentur Erdmannpeisker in einer Mitteilung schreibt.







Im Auftrag von Bimbosan hat Erdmannpeisker hierfür die eingängigen Namen, Maisis für Mais-Flips und Viogis für Chips aus Viogerm, entwickelt und ein auffälliges Packaging Design konzipiert, welches mit den netten und sehr hungrigen Monstern Mütter und Kinder gleichermassen ansprechen soll.

Die illustrierten Monster reihen sich nahtlos in den Bimbosan-Look ein, trotzdem wirke das Design der neuen Snack-Produkte eigenständig und sei bei Bedarf für neue Produkt-Innovationen problemlos ausbaubar. Dank dem Sichtfenster im Bauch der Monster sind die leckeren Produkte auch immer sichtbar. Die neuen Snacks von Bimbosan werden in Fachzeitschriften und Elternmagazinen in der ganzen Schweiz mit monstermässigen Anzeigen beworben.

Verantwortlich bei Bimbosan: Daniel Bärlocher, CEO Bimbosan; bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker und Sybille Erdmann (Gesamtverantwortung), Christina Weisser (Art Direction), Felix Reidenbach (Grafik und Illustration), Jenny Ziörjen (Mediengestaltung), Selina Helbling (Beratung). (pd/clm)