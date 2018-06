A4 Agentur: So einfach kann Müesli-Genuss sein

So «Simply» kann Müesli-Genuss sein: Aktuelle Konsumententrends zeigen das Bedürfnis nach natürlichen, einfachen Produkten mit einer kurzen Zutatenliste. Diesem Wunsch kommt die neu entwickelte Produktlinie «familia Simply» perfekt entgegen. Sie lässt sich im Sinne des Produktnamens leicht beschreiben: «Einfach. Natürlich. Genussvoll.».

Damit der neue Müesli-Genuss schon bald in aller Munde ist, hat die A4 Agentur die Lancierungskampagne mit Konzept, Bild und Text entwickelt und umgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit ihrer Idee hat die Agentur aus Rotkreuz den Auftrag zur Gestaltung und Umsetzung der 360-Grad-Kommunikationsmassnahmen für sich gewonnen.

Für die Lancierung konnte die A4 Agentur ihre Konzeptions- und Umsetzungskompetenz voll ausschöpfen. Das Food-Styling mit Shooting für die drei Keyvisuals gehört ebenso dazu wie die Realisierung aller Werbemittel. Einen zusätzlichen Anreiz, «Simply» zu entdecken, verschafft der Überraschungs-Wettbewerb auf der Micro-Website.





Die neuen «familia Simply»-Müesli sind seit Ende Mai 2018 in grösseren Coop Verkaufsstellen erhältlich. Die Kampagne startet Anfang Juni am POS sowie mit Plakaten und Inseraten. Ergänzt wird die Lancierung mit diversen Sampling Aktivitäten unter anderem an grossen Bahnhöfen und auf familia-simply.ch sowie über Facebook und Instagram.

Verantwortlich bei bio-familia: Melanie Kuhn (Marketing Manager) Nadja Degelo-Durrer (Leiterin Marketing) Daniela Häfliger (Product Manager); verantwortlich bei A4 Agentur: Ueli Kürschner (Geschäftsleitung) Alexandra Nessler (Konzeption und Design) Sarah Wicki (Projektleitung) Peter Halter (Foodstyling) Jürg Küng (Fotografie). (pd/cbe)