Nutzer können mit der Sonect-App in jedem teilnehmenden Geschäft oder sogar über Lieferdienste Bargeld von ihrem Konto abheben. So steigt die Flexibilität für den Nutzer, während teilnehmende Geschäfte ganz einfach ihr Leistungsangebot erweitern und so neue Kunden aus der Nachbarschaft gewinnen.

Neben der Flexibiltät und Freiheit für den Kunden ist es für die Marke wichtig, Nachbarschaften zu beleben und Communities aufzubauen. Laut einer Mitteilung will Sonect ein deutlicher Gegenentwurf zu den technisch anmutenden digitalen Bezahl-Apps sein und Menschen zusammenbringen. «Statt anonym am Geldautomaten Geld zu beziehen, interagieren Menschen miteinander in benachbarten Ladenlokalen, die wiederum von zusätzlicher Laufkundschaft profitieren. In dem Sinne will die App auch einen kleinen Beitrag für ein reges Quartierleben leisten», heisst es.











Die von Process für Sonect gestaltete Marke mit der Leitidee «Sonect City» setze diese Vision konsequent um. Der Auftritt sei modern, vermittelt Professionalität und lebe von den kreisförmigen Illustrationen, die mit einem Augenzwinkern Szenen aus dem Leben wiedergeben. Der Illustrationsstil ist darauf ausgelegt, organisch mit dem Unternehmen mitzuwachsen und eine Vielzahl möglicher Geschichten zu erzählen. So könne jedes Werbemittel durch einfache Adaptionen auf das teilnehmende Geschäft zugeschnitten werden und beispielsweise den regionalen Bezug unterstreichen. Die Sprache passt sich ebenfalls an den jeweiligen Dialekt an und variiert daher je nach Umfeld. (eh/pd)