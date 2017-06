Cannes Lions 2017: So feiern die Schweizer an der Croisette

von Edith Hollenstein

Donnerstagabend, kurz nach 19 Uhr. Miramar Plage, an allerbester Lage direkt an der Croisette: Hier treffen sich die Schweizer Cannes-Delegates auf Einladung des Art Directors Club, der Swissfilm Association und des Cannes-Repräsentanten Weischer.Media.

«Wir freuen uns ausserordentlich über diesen Gold-Löwen für den Lichtfries von Iart», sagte Frank Bodin in seiner Eröffnungsansprache, die er vom Smartphone-Display ablas. Wie er wisse, sei in der Jury sogar lange diskutiert worden, ob diese Arbeit sogar einen Grand Prix verdient hätte.

Schade, dass die grössten Stars aus Schweizer Sicht fehlen. Von Iart, dem bisher einzigen Schweizer Gold-Gewinner, ist niemand mehr in Cannes. CEO Valentin Spiess ist gar nicht erst angereist. In seinem Mitarbeiter Steffen Blunk habe er einen «würdigen Vertreter gefunden, der massgeblich am Projekt beteiligt war», so Spiess am Nachmittag vor dem Fest gegenüber persoenlich.com.

An der Schweizer Party hatte zudem Florian Weischer von Werbeweischer seinen ersten Auftritt als neuer Cannes-Repräsentant der Schweiz. Er zeigte sich in seiner Rede zugänglich. Die Schweiz werde künftig bestimmt nicht als Deutschland-Ableger behandelt, sondern als eigenständiges Land. Weischer suchte im Anschluss den Kontakt zu Dennis Lück (siehe Bild unten). Der amtierende «Werber des Jahres» hatte ja angedroht, einen Aufstand anzuzetteln, sollte die Schweiz in der Jury aussen vor bleiben (persoenlich.com berichtete).

Lück zeigte sich jedoch in froher Feierlaune und scheint generell kaum stoppen zu sein: Seine Agentur Jung von Matt/Limmat konnte bislang am meisten Löwen einheimsen.

Die Reise an die Côte lohnt sich also – nicht zuletzt wegen der Swiss Party. Das zeigt ein Blick auf die Gästeliste: Frank Bodin, Andi Widmer, Regula Fecker Bührer und David Schärer von Rod. Dann Reto Schild und Bernhard Herzig von Maxomedia, Google-CEO Patrik Warnking oder Pascal Schaub von der Migros. Und Gioia Bozzato, Sibylle Widmer, Patrick Beeli, Peter Beck von der Swissfilm Association.

Später, als es langsam dunkler und kälter wird, startet der DJ. Und am Freitagmorgen dürfte sich bei so einigen Löwen auch ein Kater dazugesellen.