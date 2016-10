Feinheit: Sonia, André und Ismail sprechen über ihre Glücksspielsucht

16 Deutschschweizer Kantone lancieren am Montag eine Sensibilisierungskampagne zu den Risiken des Glücksspiels. Kernelement der Kampagne ist der Dokumentarfilm «Glück.Spiel.Sucht.», in dem drei ehemalige Glücksspielsüchtige über ihre persönlichen Erfahrungen berichten. Konzipiert und umgesetzt wird die Kampagne von der Agentur Feinheit. Für die Filmproduktion ist GetSomePopcorn verantwortlich.

Die vierwöchige Kampagne mit dem Slogan «Wenn dein Spiel zur Droge wird» vertieft die letztjährige Plakatkampagne, wie Feinheit in einer Mitteilung schreibt. Der Kampagnenfilm vereint die Geschichten von Sonia, André und Ismail, die während Jahren exzessiv spielten. Die aufwühlenden Erfahrungsberichte zeigen das Leiden ungeschminkt: den Drang, Verluste wettzumachen, dazu selbst die Konten der Kinder zu plündern, Familienpflichten zu vernachlässigen oder trotz Depressionen und Verwahrlosung immer weiter zu spielen. Aber auch den eindrücklichen Weg zurück ins Leben.

Der Film, einsehbar auf der neu überarbeiteten Website www.sos-spielsucht.ch, spricht gefährdete Spielerinnen und Spielerinnen an, um die Risiken des exzessiven Spiels sowie Hilfsangebote aufzuzeigen. Für Angehörige gibt der Film Tipps und Informationen zu Unterstützungsangeboten. Im Weiteren soll er mit einem emotionalen Zugang das Bewusstsein in der Bevölkerung für die oft tabuisierte Problematik fördern, heisst es in der Mitteilung weiter.

«Wir wollen mit diesem Film das Schweigen brechen und der Sucht ein Gesicht geben, um so die Hilfesuche zu erleichtern», erklärt Nadia Rimann, Projektverantwortliche bei Sucht Schweiz.

Filmtrailer und Banner-Werbung auf YouTube, Apps oder Social Media bewerben den Film und das Unterstützungsangebot. In der Ostschweiz umfasst die Kampagne nebst den Online-Massnahmen auch Plakate und animierte Videospots/Kleinplakate im öffentlichen Verkehr. Die Kampagne ist Teil des Programms zur Glücksspielsuchtävention, welches Sucht Schweiz und die Perspektive Thurgau im Auftrag von 16 Deutschschweizer Kantonen durchführt.

