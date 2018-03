Swiss Poster Award 2017: «Soziale Kontakte» ist Plakat des Jahres

Dieses Jahr geht der Titel «Poster of the Year» an das Plakatmotiv «Soziale Kontakte» – kreiert von der Werbeagentur Ruf Lanz für das Autismus Forum Schweiz (persoenlich.com berichtete).

Die Sensibilisierungskampagne für Menschen mit der Autismus-Spektrum-Störung basiert auf der Bildidee verfeindeter Tiere, die detailgetreu auf Hände gemalt wurden. Sie zeigen plakativ, was die Headline beschreibt: «Soziale Kontakte können Menschen mit Autismus Angst einjagen». In vorbildlicher Weise verdeutlicht diese gekonnte Umsetzung, wie aufmerksamkeitsstark das klassische Plakat für ein verständnisvolleres Miteinander werben kann – wenn die kreative Idee dahinter stimmt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Insgesamt gingen zum Wettbewerb 230 Beiträge ein. Von den 28 Nominierten wurden 14 Kampagnen ausgewählt und von der 20-köpfigen Fachjury mit einem Swiss Poster Award in Gold, Silber oder Bronze preisgekrönt. Die Gewinner des Schweizer Plakatwettbewerbs überzeugten insbesondere mit Wortwitz, hervorragendem Handwerk und innovativen Umsetzungen, wie es weiter heisst.

Die weiteren Gold-Gewinner sind:





Commercial National: Digitec (Digitec Galaxus, inhouse)



Commercial Regional: Hiltl (Ruf Lanz)



Culture: Theater Orchester Biel Solothurn (Atelier Bundi)



Poster Innovations: Edelweiss Air (Thjnk Zürich / Ace2Ace Outdoor Media)



DOOH: Juso Stadt Luzern (Erich Brechbühl)



Alle Einzelheiten zu den weiteren Siegern finden Sie hier.



Gefeiert wurden die Awards mit einer Gala in der Samsung Hall in Zürich. Die TV-und Radiomoderatorin Alexandra Maurer führte rund 300 geladene Gäste durch den Abend.





Die vom Team rund um Marcel Weiss kreierte Bühnenshow faszinierte mit Plakatsujets, welche mittels neuer 3D-Mapping-Technologie passgenau auf mobile Plakatträger projiziert wurden. (pd/cbe)