Rod Kommunikation: Sparsau der Credit Suisse landet in der «FAZ»

Wie bringt man Kindern den Wert von Geld bei, wenn dieses nicht mehr als Noten und Münz existiert, sondern zunehmend digital? Im diesem Zusammenhang lancierte die Credit Suisse letzte Woche mit Viva Kids ein neues Banking-Paket, mit dem Kinder spielerisch den Umgang mit Geld erlernen sollen. Im Mittelpunkt: die digitale Sparsau «Digipigi» (persoenlich.com berichtete).

«Die ganze Viva-Kids-Welt und auch das Digipigi richten sich primär an Eltern mit Kindern. Damit Digipigi funktioniert und alle Apps genutzt werden können, benötigt mindestens ein Elternteil ein Transaktionskonto und einen aktiven Online- und Mobile-Banking-Zugang. Ebenso braucht es ein Viva-Kids-Banking Paket», sagte CS-Marketingchef Tarkan Özküp im Interview mit persoenlich.com.

In der nun lancierten Kampagne stehe Digipigi für «die neue Art des Sparens» und sei der «Star in der Kommunikation», schreibt die verantwortliche Agentur Rod in einer Mitteilung. Mit einem 360 Grad-Lancierungskonzept werde Digipigi als Hightech-Gadget vermarktet: produktezentriert, begehrlich, cool und mit Spass.

Die Kampagnenidee baue auf der Interaktion zwischen Sparkässeli, Apps und Kinder auf – und setzt «eine der faszinierenden Produkteeigenschaften» von Digipigi in Szene: die Mimiken. Passend dazu die Headlines, die jeweils dem Duktus des Kampagnenmottos folgen.

Den Auftakt der Kommunikation bildete die Medienpräsentation von Digipigi am 29. August. Das anschliessende Medienecho war laut Rod «gross» und «international» – von der «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (siehe Bild oben) über den «Figaro» bis zur «Bangkok Post».





