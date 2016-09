Jung von Matt/brand identity: Stadler drückt aufs Gaspedal

Jung von Matt/brand identity unterstützte Stadler bei der Modernisierung ihrer Marke. Gemeinsam hätten die Marken-Profis und der Schienenfahrzeughersteller die Markenpositionierung überarbeitet, die Kernbotschaften entwickelt und den Markenauftritt off- und online komplett modernisiert, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Seit über 75 Jahren baut Stadler Züge. Der von Jung von Matt/brand identity entwickelte Markenkern «Wir bauen Ihren Zug mit Leidenschaft» bietet die Grundlage für die Kommunikation gegenüber Kunden und Partnern, aber auch für die Identifikation der Mitarbeiter.

«Die erarbeitete Positionierung bringt auf den Punkt, für was Stadler steht: Stadler ist der Partner, auf den man sich verlassen kann. Ein Partner, der gemeinsam mit seinen Kunden das für sie optimale und beste Fahrzeug auf die Schiene bringt. Der neue Auftritt hilft uns diese Qualitäten erlebbar zu machen sowie die Faszination unserer Produkte und Leistungsfähigkeit attraktiv und zeitgemäss in Szene zu setzen», wird Marina Winder, Generalsekretärin und Leiterin Kommunikation & PR, in der Mitteilung zitiert.

Das neu entwickelte Corporate Design präsentiere Stadler dynamisch und selbstbewusst. Zentrale Elemente sind die plakativ eingesetzte Markenfarbe Stadler Blau in Kombination mit einer Bildwelt, die von Bewegung und Mobilität geprägt ist. Ein sattes Gelb ergänze als Auszeichnungsfarbe und setze Akzente.

Neben sämtlichen Marken-Touchpoints für alle internationalen Firmenstandorte wurde auch die Website von Jung von Matt/next komplett neu entwickelt. Mit dem Einsatz einer grossflächigen Bildwelt, innovativem Storytelling und einer einfachen und gut strukturierten Nutzerführung würden Informationen wirksam vermittelt und Dynamik und Technologieorientierung digital erlebbar gemacht.

Verantwortlich bei Stadler: Marina Winder (Generalsekretärin, Leiterin Kommunikation & PR) Philipp Welti (Stv. Leiter Kommunikation & PR); bei Jung von Matt/brand identity (Zürich, Schweiz): Dr. Thomas Deigendesch (Gesamtverantwortung & Strategie), Matthias Albisser, Oliver Aeschlimann (Beratung, Projektmanagement), Micha Rückstein (Design); bei Jung von Matt/next: Sam Sherbini (UX Design), Julia Grass (Beratung, Projektleitung), Annina Walker (Design), Ursula Christen, Raphael Prader (Programmierung). (pd/clm)