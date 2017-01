Die Anzahl Brands in der Marktkategorie Travel erhöhte sich um 47 Brands. Total zählt die Marktkategorie 584 Brands im Dezember. Die Marktkategorien Hobby & Leisure zeigt 8 Brands mehr, Clothing & Accessories präsentiert ein Plus von 7 Brands. Travel, Furniture & Furnishing, Finance sowie Search & Find weisen die grösste Diversifikation aus. In diesen Marktkategorien haben auch die Brands, die nicht zur Top 5 gehören, einen relativ grossen Anteil am gesamten eCommerce Werbedruck. (pd)