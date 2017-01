Serviceplan Suisse: Stille Nacht ist eine schwierige Nacht

Für alle, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden, ist Weihnachten eine besonders fordernde Zeit. Deshalb habe sich die Dargebotene Hand im Dezember «mit einer simplen doch cleveren Typo-Kampagne» an die Hilfesuchenden gewendet, wie Serviceplan Suisse in einer Mitteilung schreibt.

Die Botschaft: Menschen, die unter Einsamkeit, sozialer Isolation oder Krankheit leiden, sollen nicht im Alkohol Trost suchen, sondern in Gesprächen mit den Beratern der Dargebotenen Hand. Diese war auch über die Festtage rund um die Uhr unter der Nummer 143 erreichbar.

Das Sujet von Serviceplan Suisse wurde als eBoard, Inserat und Banner umgesetzt.

Verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Raul Serrat, Michael Kathe, Tizian Lienhard, Günter Zumbach (Kreation). Dominic Häuptl (Beratung). (pd/eh)