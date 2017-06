Cannes Lions 2017: «Superhumans»-Spot gewinnt den Film-Grand-Prix

«We’re the Superhumans» von 4Creative London für Channel 4 Paralympics in Rio räumt bei den Cannes Lions 2017 den prestigeträchtigen Film-Grand-Prix ab.



In der Kategorie «Titanium» wurde am Samstagabend «Fearless Girl» von McCann New York für State Street Global Advisors mit dem Grand Prix ausgezeichnet.

Auch bei «Integrated» ging der Grand Prix an die USA: an «Boost Mobile – Boost Your Voice» von 180LA Santa Monica.

Für die Schweiz gab es keine weiteren Lions mehr. Damit bleibt es bei sieben Löwen für die Schweiz (ein Gold und sechs Bronze). (eh)