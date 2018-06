Spinas Civil Voices: «SVP-Mogelpackung» soll entlarvt werden

Der Titel der SVP-Initiative sei verlockend, denn «wer ist schon dagegen, dass wir mehr selber bestimmen können?» Bei genauerer Betrachtung entpuppe sich der Name jedoch als Etikettenschwindel. Denn die Initiative greife den Schutz der Menschen- und Grundrechte an, schreibt Spinas Civil Voices in einer Mitteilung.

Die Agentur will das mit ihrer Kampagne aufdecken. «Die Entlarvung dieser Mogelpackung ist denn auch der strategische Ansatz für die von Spinas Civil Voices entwickelte Nein-Kampagne für die Allianz der Zivilgesellschaft (Schutzfaktor M)», heisst es weiter. Mit der Umbenennung in «Selbstbeschneidungs-» statt «Selbstbestimmungs-Initiative» und der visuell inszenierten Beschneidung der Rechte werde vor Augen geführt, welche Konsequenzen eine Annahme der Vorlage hätte.

Unter dem Dach von Schutzfaktor M engagieren sich 115 Organisationen und Hilfswerke sowie gegen 11'000 Einzelpersonen für ein Nein. Jede Organisation will in ihrem Umfeld offline und online dafür werben. Es wurden rund ein Dutzend unterschiedliche Sujets kreiert, in denen je nach Ausrichtung der Organisation etwa Kinderrechte, Frauenrechte oder Behindertenrechte beschnitten werden.

Parallel zur Lancierung der Kampagne und der Debatte im Nationalrat erfolgten Fundraising-Massnahmen. «Auch hierzu lieferte die SVP den Steilpass mit ihren heftig kritisierten Klamauk-Auftritten im Nationalrat», schreibt die Agentur und meint damit Glarners Votum vor dem Rat, für das er sich den Mund zugeklebt hatte.

