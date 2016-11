Thjnk Zürich: Swissbau-Pitch gewonnen

Nach einem mehrstufigen Workshop hat sich die MCH Messe Schweiz (Basel) entschieden, das Kommunikationsmandat zur Swissbau Thjnk Zürich zu vergeben, wie die im Juni 2016 gegründete Agentur in einer Mitteilung schreibt. Nach Swissôtel und Bio Suisse sei dies der dritte Mandatsgewinn in kurzer Zeit.

Thjnk Zürich wird den gesamten kommunikativen Auftritt von der Aussteller- über die Besucherkommunikation bis hin zur Website für die Messe vom 16. bis 20. Januar 2018 überarbeiten. Ziel wird es sein, das Angebot der Swissbau mit 18 Themenbereichen und einem Kongress mit über 60 Veranstaltungen auf einen einfachen gemeinsamen Nenner zu bringen. Thjnk Zürich nimmt die Arbeit noch dieses Jahr auf, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Swissbau zählt zu den grössten Baumessen in Europa und ist alle zwei Jahre der zentrale Branchentreffpunkt der Bauwirtschaft in der Schweiz. Während den fünf Messetagen treffen in Basel rund 1'100 Aussteller auf über 100'000 Besucher. (pd/clm)