Cannes Lions 2017: Swisscom-Kampagne gewinnt einen Löwen

Swisscom und Heimat schreiben WM-Geschichte im Schnee von St. Moritz. Sie wurden dafür mit einem bronzenen Löwen in der Kategorie «Digital Craft» ausgezeichnet, wie Heimat Zürich in einer Mitteilung schreibt.



Bei der diesjährigen Ski-WM konnten Schweizer Fans ihre Stars anfeuern, wie nie zuvor: Sie schickten tausende Fan-Botschaften, die in ein gigantisches «Snow Drawing» verwandelt wurden.



Mit dem weltweit ersten Schnee-Kunstwerk dieser Art hätten die Schweizer ihren Ski-Stars gezeigt, dass ein ganzes Land hinter ihnen stehe, heisst es im Kampagnen-Beschrieb.



Das zahlte sich aus. Nicht nur bei der Ski WM in St. Moritz, sondern nun auch in Cannes mit einem bronzenen Löwen.

Der Löwe zählt in der Länderwertung für Deutschland, weil er über die Heimat-Mutteragentur in Berlin eingereicht wurde. (pd/eh)