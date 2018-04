In eigener Sache: Täglich über 1000 User auf dem Marktplatz

Vor kurzem wurde das neue Serviceangebot von persoenlich.com durch den Marktplatz erweitert (persoenlich.com berichtete). Mit Erfolg. Täglich besuchen über 1000 User den Marktplatz, stöbern durch das Verzeichnis und lassen sich inspirieren für ihren nächsten Auftrag.

Um von den monatlich über 600'000 Impressions von persoenlich.com zu mehr Aufmerksamkeit zu gelangen und sich ins beste Licht zu rücken, haben sich bereits viele Unternehmen für das Premium-Profil entschieden. Vor allem durch die Aufführung der Referenzen und Projekte wird die Chance zu mehr qualitativen Leads und weiteren Aufträgen erhöht. Auch das Basic-Paket gewinnt zunehmend an Beliebtheit. Denn bereits ab so können Unternehmen sich mit ihrem Logo präsentieren und extern auf ihre Website verlinken. Durch diesen Back-Link eines starken Portals wie persoenlich.com profitieren Unternehmen von der wertvollen SEO-Verlinkung, welche zu höherer Visibiltät in der Google-Suche verhilft.

Neue Features geplant

Zusätzlich werden die neusten Artikel direkt mit dem Eintrag verlinkt und wer möchte kann zudem die offenen Stellen und Veranstaltungen verknüpfen. Die Daten können im separaten Login-Bereich selbstständig und jederzeit bearbeitet werden.

Der Marktplatz rostet nicht. Durch die positive Resonanz konnte mit Hilfe von Feedbacks der Kunden, das Leistungsangebot des Marktplatzes kontinuierlich erweitert werden. Darüber hinaus sind weitere neue Features geplant. Dazu gehören unter anderem die Erweiterung der Suchfunktion über den Header-Startseite, die direkte Verlinkung zu den Profilen aus Newsartikeln. Ziel ist es für ale «Aussteller» und «Besucher» den grösstmöglichen Mehrwert zu generieren.

Wer Support benötigt, kann sich jederzeit über marketing@persoenlich.com melden und zu Büroöffnungszeiten auch unter 041 763 12 94 beraten lassen. (red)