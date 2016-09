SNK Identities: Take-away-Konzept für Betty Bossi und Marché Restaurants Schweiz entwickelt

Die Zürcher Branding-Agentur SNK hat die beiden Coop-Töchter bei der Entwicklung ihres neuen Schnellverpflegungskonzepts «Zopf & Zöpfli» begleitet und ein stimmiges Erscheinungsbild mit eigenem Label, Farbkonzept und Typografie entwickelt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Betty Bossi und Marché Restaurants Schweiz gehen eine Kooperation ein und lancieren mit «Zopf & Zöpfli» ein neues Konzept für die Schnellverpflegung an Standorten mit hoher Passantenfrequenz. Wie der Name bereits sage, bestehe das Angebot aus Zopf in verschiedensten Variationen und Grössen. Der erste Verkaufspunkt von «Zopf & Zöpfli» wurde am 23. September 2016 im Bahnhof Bern eröffnet.

Laut der Meldung hat SNK den Entwicklungsprozess von den ersten Ideen über die Pitch-Präsentation bei den SBB bis hin zur Ausführung begleitet. Dabei galt es insbesondere, ein Absenderverhalten und Erscheinungsbild zu entwickeln, das auf zeitgemässe Art und Weise an die Heritage von Betty Bossi anknüpft. SNK gestaltete dazu das «Zopf & Zöpfli»-Label, definierte Farbkonzept und Typografie und zeichnete für die attraktive Umsetzung auf Verpackungen, Kaffeebechern, Zuckersticks etc. verantwortlich. (pd/clm)