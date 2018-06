Simon Kümin: Texter macht sich erneut selbstständig

Simon Kümin fliegt nicht nach Cannes und lebt diese Woche zu Hause statt im Hotelzimmer. Dort ist er immerhin den Löwen des Zürcher Zoos näher als so manch eingereichte Arbeiten den Cannes Lions.

«Als einer der wenigen Werber, die lieber Kunden als Awards gewinnen», hat sich Kümin wieder selbstständig gemacht. «Ein kurzer Abstecher in die UX-Welt hat mir gezeigt, dass dort Text leider noch nicht denselben Stellenwert geniesst wie in der Werbung», sagt er zu persoenlich.com. Kümin mache jetzt wieder das, was er am besten könne: «Ich biete guten Kunden gute Texte und Konzepte an». Als erstes war er sein eigener Kunde und textete für seine neue Website.

Kümin arbeitete zuletzt bei Ginetta, zuvor war er bereits als Freelancer unterwegs und hatte Stationen den Agenturen Department und In Flagranti. Nebenher schreibt er noch fürs Online-Filmmagazin «Maximum Cinema». (cbe)