Branders: Thom Pfister sitzt neu in der Geschäftsleitung

Thom Pfister, seit einem Jahr Creative Director bei dem auf Branding spezialisierten Zürcher Beratungsunternehmen Branders, ist neu in die Geschäftsleitung berufen worden. Der 45-Jährige erweitert die langjährige Geschäftsleitung mit René Allemann (CEO) und Pascal Geissbühler (Head of Strategy), wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

«Als national und international erfahrener Designer mit ausgewiesenen Kompetenzen in der Markenentwicklung und der Markenkommunikation ist Thom Pfister die ideale Ergänzung in unserem Leitungsteam», wird René Allemann, CEO und Gründer von Branders, zitiert. Er stärke die konsequente Ausrichtung auf gesamtheitliche Omnichannel-Erlebnisse des Unternehmens.

Vor Branders war Thom Pfister unter anderem als Creative Director bei Contexta und Komet tätig. Er ist Mitglied verschiedener Branchenverbände, u.a. Art Directors Club Schweiz, Schweizer Grafikerverband und Alliance Graphique Internationale. Erste berufliche Stationen durchlief er bei McCann-Erickson, im Studio Achermann sowie beim Londoner Designstudio Tomato.

Das Branders-Team an der Zürcher Rämistrasse ist in den letzten Jahren auf rund 25 Mitarbeitende gewachsen und betreut Kunden aus unterschiedlichen Branchen von Gastronomie über Finanzdienstleistungen bis hin zu Luxusgütern. Zum Kundenportfolio gehören unter anderem Globus, Bindella, Migros, Novartis und die Schweizerische Post. (pd/wid)