Ammarkt: Thomas Engeli kehrt zurück in die Ostschweiz

Thomas Engeli hat Dialog und Digital von den Besten des Faches gelernt, bei Alex Schmid Direct und später bei Publicis Dialog. Danach war er massgeblich am Aufbau der Digitalabteilung bei Jung von Matt/Limmat beteiligt und führte diese auch kreativ, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nach fünf Jahren als Executive Creative Director bei der Y&R Group startet der gebürtige Ostschweizer nun Anfang Oktober in St.Gallen bei Ammarkt, wo er als Executive Creative Director die Leitung der Kreation übernehmen wird.

Engeli ist Mitglied im ADC Schweiz und hat viel nationale wie internationale Erfahrung als Juror, darunter auch in Cannes und beim Eurobest. «Kreative Lösungen sind die, die für den Kunden am Markt etwas bewegen. Wie und auf welchen Kanälen dies geschieht ist letztendlich unerheblich», so umschreibt der erfahrene Kreative sein Credo. Genau darauf hin wird er in der Geschäftsleitung mit CEO Marcel Odermatt und Managing Director Nick Schoberth hin arbeiten. Um dem Anspruch von Ammarkt, die kreativste Businessagentur der Schweiz zu sein, gerecht zu werden. (pd)