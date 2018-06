Cannes Lions 2018: «Tide» und «Talk» holen den Film-Grand-Prix

von Christian Beck

In der prestigeträchtigen Kategorie «Film» räumen bei den Cannes Lions 2018 zwei Agenturen ab. Beide Arbeiten waren für Procter & Gamble:





«It's a Tide Ad», Kampagne (Saatchi & Saatchi, New York)



«The Talk» (BBDO, New York)



Auch die Schweiz auf der grossen Bühne

Für die Schweiz ist das Ergebnis bereits seit Donnerstag klar: einmal Silber und viermal Bronze. Nur gerade fünf Löwen, und keinen einzigen in Gold – das ist im Vergleich zu früher eine schwache Ausbeute:



«Wir sind sehr zufrieden und freuen uns über das Erreichte», sagte TBWA\Zürich-Chef Matthias Kiess gegenüber persoenlich.com an der Swiss Party. Seine Agentur holte drei Bronze-Lions. Auch bei JvM/Limmt herrscht Freude, denn die Zürcher Werber haben sich einen silbernen und einen bronzenen Lion geholt. JvM/Limmat ist damit nach olympischem Ranking die erfolgreichste Schweizer Agentur dieses Jahres (persoenlich.com berichtete). Kreativchef Dennis Lück tat dies in zwei markigen Schreien während Frank Bodins kurzen Rede kund (siehe Foto unten).

Immerhin gab es dann doch noch etwas Gold: In Form eines wunderschönen Sonnenuntergangs während der Swiss Party.

Und auch die grosse Award-Show-Bühne konnten die Schweizer am Freitagabend schliesslich noch betreten – was nur Gold-Löwen-Gewinnern vorbehalten ist. Die Jung-von-Matt-Gruppe wurde nämlich zur «Independent Agency of the Year» gewählt. «Und die Schweiz hat dazu dieses Jahr mit den Löwen und Shortlists einen substanziellen Beitrag geleistet», so Lück zu persoenlich.com. Neun Agenturmitarbeiter von Jung von Matt/Limmat standen mit auf der Bühne.

Dass es für die Auszeichnung reichen könnte, damit rechnete der oberste Jung-von-Matt-Chef schon am Mittwoch. «Wir haben generell ein starkes Awards-Jahr, das stärkste, das wir jemals hatten: von der Schweizer Agentur, aber auch von der deutschen Agentur», sagte Peter Figge im Video-Interview mit persoenlich.com.



Alle Berichte und Interviews zu den Cannes Lions 2018 finden Sie hier.