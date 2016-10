TP Publicité: TPG und TL werden zu TP Pub

Per 1. Januar 2017 schliessen sich die Werbeagenturen der öffentlichen Verkehrsbetriebe von Genf (TPG) und Lausanne (TL) zusammen, wie Media Impact in einer Mitteilung schreibt.







Jean-Claude Schmalz leitet das neue Unternehmen mit dem Namen «TP Pub». Seit acht Jahren ist er Generaldirektor von TPG Publicité, dem Werbebereich der Genfer Verkehrsbetriebe.

Jean-Claude Schmalz (Bild: tpgpub.ch)

«Dieser Zusammenschluss kommt im besten Moment, denn das Netz der Lausanner Verkehrsbetriebe ist in voller Entwicklung», wird Schmalz in der Mitteilung zitiert. Wichtigste Elemente seien die Vervielfachung der Pendelzüge der Lausanne–Echallens–Bercher-Bahn (LEB), das Wachstum bei den Metrolinien M1, M2 sowie die zukünftige M3. Zum Zusammenschluss äussert er: «Unsere Kollegen in Lausanne bewunderten unsere Erfolge mit Werbeflächen auf Plakaten, Ganzverkleidungen und Innenflächen und erkannten die Chance, aufgrund unserer Beziehungen und unseres Knowhows auch ihre Erträge steigern zu können.»

Das neue Angebot von «TP Pub» ziele auch auf die Wünsche von Werbekunden aus der Deutschschweiz. «Diese bevorzugen einen einzigen Ansprechpartner mit einheitlichem Tarif und einheitlicher Koordination. Mit TP Pub als Partner erreichen sie Millionen von Bus-, Tram-, Bahn- und Metro-Passagieren in den beiden Genfersee-Städten und Agglomerationen sowie auch im benachbarten Frankreich», so Schmalz.

Auf dem Weg zur nationalen Plattform

«Diese Allianz ist nur der erste Schritt hin zu einer gemeinsamen Werbeplattform für die öffentlichen Verkehrsbetriebe der wichtigsten Schweizer Städte», so Schmalz in der Mitteilung. Für nationale Auftraggeber entstehe aus Zusammenschlüssen ein klarer Mehrwert. Mit eindeutig geringerem Aufwand könnten sie grössere zusammenhängende Regionen bewerben. (pd/clm)