Lauschsicht: Trotz Echtzeit keine Kompromisse eingehen

Um das Engagement vor Ort auf den Social-Media-Kanälen der Swiss nahezu in Echtzeit sichtbar zu machen, war Lauschsicht während fünf Tagen mit vier Kamera-Units und einer mobilen Post-Produktion in Wengen vor Ort. Pro Tag seien zwei Filme publiziert worden, wie Lauschsicht in einer Mitteilung schreibt.

Im einem Video erzählt ein Pilot, wie es ist in Formation über dem Lauberhorn zu fliegen. In einem anderen berichtet ein Verantwortlicher des Social-Media-Teams von seiner «#MyFirstSkiExperience» mit sechs internationalen Gästen. Oder es führen Flugbegleiter durch die Swiss-Lounge im Zielgelände. Oder es spielt die Pilot-Combo auf der Bühne.

«In Bildsprache und Qualität wurden trotz der schnellen Produktionszeit keinerlei Abstriche gemacht; im Gegenteil. Im Einsatz standen die Canon 4K Cinema-Kameras, um diese Momente in einem filmischen Look einzufangen», schreibt Lauschsicht. Auch in der Post-Produktion habe es keine Kompromisse gegeben. Alle Filme hätten «ein sorgfältiges Colorgrading durchlaufen und seien untertitelt worden.

Die Filme würden drei wichtige Aspekte vereinen: «Schnelligkeit und Format sind für die sozialen Medien optimiert, die Produktionsqualität steht für den Qualitätsanspruch von Swiss und die Sprachebene der Mitarbeitenden sorgt für persönliche Nähe und Authentizität», heisst es in der Mitteilung weiter.

Die acht Filme haben laut eigenen Angaben in den vier Tagen während des Rennens auf Instagram, Facebook und Twitter rund 500'000 Views generiert. Dazu seien 8000 Likes verteilt, 5000 Shares generiert und insgesamt rund 500 Comments geschrieben worden.

Im Anschluss an die kurzen Clips wird es einen Erinnerungs-Film an das gesamte Engagement von Swiss am Lauberhorn geben.

Verantwortlich bei Swiss: Giorgia Binek (Content Development), Nadja Griehl (Social Media Marketing), Benjamin Fehrenbach (Social Media Marketing), Deeran Enjergholi (Social Media Intern), Paul Day (Übersetzung); verantwortlich bei Lauschsicht: Kevin Blanc, Marius Thut (Lauschsicht) / Daniel Hager / Roman Lehmann (Kamera & Post-Production); Kevin Blanc (Regie), Muriel Droz (Produzentin) , Michael Ricar (Musik). (pd/eh)