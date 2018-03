Die praktische Entscheidungshilfe für Donald Trump, welche mittels einer Doppelseite das Buch «50 Erfolgsmodelle» vom Zürcher Verlag Kein & Aber bewirbt, ist zur Anzeige des Jahres nominiert, wie die verantwortliche Walker in einer Mitteilung schreibt. Die Anzeige erschien im Juni 2017 in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (persoenlich.com berichtete).

Das Urteil der Awardjury, welche aus ADC-Mitgliedern sowie Marketing- und Verlagsexperten besteht, lautet: «Den ‹trumpschen› Gedankengängen zu folgen macht viel Spass und beschreibt dabei perfekt das Bild, das der amerikanische Präsident von sich in der Öffentlichkeit zeichnet. Je verrückter die Texte, desto mehr hat man das Gefühl, man liest den Twitter Feed von @potus oder @realdonaldtrump. Und weil man so viel Freude mit dieser Anzeige hat, möchte man am Ende natürlich wissen, wer und was dahintersteckt. Und so reicht eine kleine Unterzeile, die auf ‹50 Erfolgsmodelle II – das kleine Handbuch für strategische Entscheidungen›, den Verlag Kein & Aber sowie deren Webshop hinweisen. Man würde sich wünschen, dass Mr. Trump dieses Handbuch bestellt, gelesen und verstanden hat. Da die deutsche Presse für ihn vermutlich Fake News sind, schicke ich ihm vielleicht ein Exemplar ins Weisse Haus. Glückwunsch an Walker/Zürich.»

Wer von den insgesamt neun Nominierten die Trophäe gewinnt, wird am 26. April 2018 in Berlin bekannt gegeben. (pd/cbe)