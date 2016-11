Jung von Matt/Elbe

Trump-Werbespot wird zum viralen Hit

Donald Trump hat die erste Nacht im Weissen Haus verbracht – Seite an Seite mit Barack Obama. So ist es in einem Werbeclip zu sehen, der im TV und Internet für Furore sorgt. Der Spot ist in den Top 10 der Youtube-Trends.

Hat sein erstes «Amtsgeschäfts» nach seiner Wahl bereits erledigt: Donald Trump im Werbespots des Umzugsdienstleisters Move24. (Bild: Screenshot)