Walker: Trumps Gedanken, erklärt auf einer Doppelseite

von Marion Loher

Es war 2008 als der Schweizer Verlag Kein & Aber mit einem Inserat in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (FAZ) für Furore im deutschen Blätterwald sorgte. Auf einer Doppelseite im Politikteil gab es in Form einer Mind-Map-Grafik Tipps, was man beim Sex sagen darf und was nicht. Die «Bild» machte die Werbung gleich zur «geilsten Anzeige des Jahres» (persoenlich.com berichtete). Kreiert wurde das Inserat von der Zürcher Werbeagentur Walker.

Jetzt hat die Agentur respektive der Verlag wieder zugeschlagen. Und zwar geht es um «50 Erfolgsmodelle – das kleine Handbuch für strategische Entscheidungen». Beworben wird es mit der aktuellen Gedankenwelt von Donald Trump. Der US-Präsident glaube nämlich, einen Plan zu haben. Einen Plan, der die Welt dazu bringen werde, ihn zu lieben, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Alles was Trump jetzt noch tun müsse sei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Zum Glück für ihn (und den Rest der Welt) gebe es «50 Erfolgsmodelle – das kleine Handbuch für strategische Entscheidungen», heisst es weiter. Das praktische Buch helfe auch in anspruchsvollen Situationen, den richtigen Weg einzuschlagen und «lästige Fehler mit bedauerlichen Konsequenzen» zu vermeiden. «Die Anzeige verbindet auf humorvolle Weise die Modell-Technik aus dem Buch mit einem brandaktuellen Thema», erläutert auf Nachfrage von persönlich.com Agentur-Inhaber Pius Walker die Idee dahinter.

Die Anzeige mit Trumps Gedankenwelt erschien bereits vergangene Woche als Doppelseite in der FAZ, es folgte ein Twitter-Gewitter.

In der Schweiz wird die Werbung nicht zu sehen sein. Das Jahres-Werbebudget von Kein & Aber sei mit der Doppelseite in der FAZ leider aufgebraucht, sagt Walker.

Verantwortlich bei Kein & Aber: Peter Haag (Verleger), Mikael Krogerus, Roman Tschäppeler (Autoren); verantwortlich bei Walker: Cornelia Nünlist, Stefanie Huber, Catherine Elf, Delia Guerriero, Dan Pieracci, Pius Walker.