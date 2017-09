Contexta: TV-Spots für sündhaft günstige Angebote

Ab sofort sind für den grössten Schweizer Online-Marktplatz zwei neue TV-Spots on air, die mit einem bis an die Schmerzgrenze gehenden Humor uns in Erinnerung rufen, wo wir das richtig gute Zeug finden und zu guten Preisen kaufen können, heisst es in einer Agenturmitteilung.

Die 1999 gegründete und über drei Millionen Mitglieder zählende Plattform Ricardo.ch und die Berner Werbeagentur Contexta arbeiteten erstmalig zusammen und entwickelten die augenzwinkernden Momentaufnahmen. Zum Beispiel den eines Zahnarztpatienten, der für seinen kürzlich auf Autoricardo.ch erworbenen Sportwagen durch die Hölle gehen will oder aber den eines Beichte-abnehmenden Priesters, welcher kleine (Nicht-)Kaufsünden sofort bestraft.

Mit den provokanten Spots will Ricardo.ch beziehungsweise Autoricardo.ch ihren Nummer-1-Anspruch im Schweizer Markt unterstreichen und die gewählte Erfolgsformel ist einfach: 1. Konzentration der Mittel auf TV und Online-Performance; 2. Kurze Spots für möglichst hohe Reichweite und Wirkung; 3. Höchst auffällige Spots.

«Wir sind sehr zufrieden mit der gewählten Strategie und dem Ergebnis», wird Valérie Gryson, Chief Marketing Officer von Ricardo.ch, in der Mitteilung zitiert. «Als Performance-orientiertes Unternehmen sind wir zuversichtlich, dass wir damit Erfolg haben werden.»

Die Kampagne startete am 17. September. Neben TV werden die Spots auch in Onlinewerbemitteln zum Einsatz kommen. Displaybanner machen die Kampagne komplett.

Verantwortlich bei ricardo.ch: Valérie Gryson (Chief Marketing Officer), Martina Andric (Head of Marketing Content & Campaign); verantwortliche Agentur: Contexta AG; verantwortlich für TV-Produktion BigFish Filmproduktion GmbH: Max Millies (Regie), Gesche Carstens (Producer). (pd/cbe)