Leo Burnett: Über 80 Modelabels an einem Ort

Es ist wieder Fashionweek: Noch bis am 1. Oktober steht Sihlcity ganz im Zeichen der Mode. Man kann Designerinnen bei der Arbeit zuschauen, an der Fashion Factory teilnehmen oder die neusten Herbst/Winter-Kollektionen erleben. Doch genau genommen hört die Fashionweek gar nie auf. Denn in den Shops von Sihlcity sind über 80 Modelabels ständig im Angebot. Dies hat Leo Burnett als Sujet umgesetzt, welches auf Plakaten, in Anzeigen und online eingesetzt wird, wie es in einer Mitteilung heisst.



Verantwortlich bei Sihlcity: Corine Gubler (Leiterin Marketing), Corinne Wiederkehr (Fachspezialistin Marketing); bei Leo Burnett Schweiz: Barbara Hartmann, Anna Leudolph (Kreation), David Fischer (CD), Martin Stulz (ECD), Christoph Schwarz, Michela Iseli (Beratung), Suzana Kovacevic, Erasmo Palomba (Art Buying), Alexander Gnädinger (Fotografie und Bildbearbeitung). (pd)