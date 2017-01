Bühler&Bühler / Panter: Velo-Challenge mit neuem Auftritt

Für die 13. Austragung von «bike to work» im Frühsommer haben die Agenturen Bühler&Bühler und Panter einen neuen Auftritt entwickelt. Prägnante Illustrationen unterschiedlicher Velofahrer bilden die visuelle Basis für alle Kommunikationsmassnahmen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Herzstück für die Teilnehmer ist das vollständig überarbeitete Webportal mit einer einfachen Benutzerführung und dem sympathischen, illustrativen User Interface. Neu wird «bike to work» ab 1. März 2017 auch als App verfügbar sein. Damit können die Teilnehmer ihre Fahrten bequem auf dem Smartphone erfassen und addieren. Mit der Neulancierung öffnet auch das Anmeldefenster für «bike to work» 2017.

«bike to work» ist eine nationale Aktion von Pro Velo Schweiz zur Gesundheitsförderung in Unternehmen. Sie findet seit 2005 jeweils im Mai und Juni statt. 2016 war ein Rekordjahr, fast 54’000 Mitarbeitende aus rund 1800 Betrieben legten über zehn Millionen Velokilometer zurück. Nebst zahlreichen KMU nehmen an «bike to work» auch Grosskonzerne wie Post, SBB, Migros, Swiss Re, Credit Suisse oder ABB teil. Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von über 120'000 Franken.

Auftraggeber: Pro Velo Schweiz; Agentur: Bühler&Bühler; Art Direction: Patrick Mattes; Illustration: Pierre Copsey; Webportal Entwicklung/Technischer Lead: Panter. (pd/cbe)