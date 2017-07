Vor ein paar Monaten gewann Franz & René den Pitch um die globale Identität für die neue Freizeitkarte von Verbier. So entstand der Verbier-Infinite-Playground-Pass – kurz VIP-Pass genannt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Der Pass stehe nicht nur für die Werte der Destination, sondern auch für die vielen Möglichkeiten auf dem Gebiet.

Das Naming, die Corporate Identity sowie das ganze Corporate Design des Verbier-Infinite-Playground-Pass wurden von der Agentur konzipiert. Darüberhinaus unterstützt eine Kampagne auf zahlreichen Offline- und Online-Werbeträgern die über die Karte angebotenen Sommeraktivitäten. So inszeniert zum Beispiel die Agentur mit einer Londoner Kreativregie die Highlights des Passes mit einer Film-Kampagne.

«Play again and again. And again. With one Pass» lautet das Motto. Und weil sich der VIP Pass nicht nur auf den Sommer beschränkt, gibt es ihn ab Herbst auch als Winterversion.

Verantwortlich bei Verbier Promotion SA: Vincent Riba (Kommunikation), Arnaud Walpen (Marketmanager), Pierre-André Gremaud (Direktor), Clément Maignant (Digital Marketing Coordinator); verantwortlich bei Franz & René: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Vincent Eichenberger (Campaign Manager), Yoann Cosson (Creative Direction), Gaëlle Valentini (AD Digital), Clémentine Girardeau, Gianluca Terzini, Sven Jungo (Graphic Design); Filmproduktion: Wriggles and Robins, London/UK, Tom Wrigglesworth & Matt Robinson, wrigglesandrobins.com; Musik: Joakim Karud, Love Mod. (pd/wid)