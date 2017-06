ADC: Vernissage Yearbook 2017 und ADC Web-App

Heute Freitag um 18 Uhr wird in der ADC-Galerie an der Zentralstrasse 18 in Zürich das ADC Yearbook 2017 lanciert, welches bereits zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit «persönlich» entstanden ist. Das Buch zeigt die diesjährigen ADC Awards und somit besten Arbeiten der Schweizer Kreativ-Branche.

Das ADC Yearbook 2017 konnte dank der finanziellen Unterstützung der Migros realisiert werden. Es kostet 25 Franken und kann unter abo@persoenlich.com bestellt werden.

Zudem fällt der Startschuss für die ADC Web-App, die um die Winners der ADC Awards 2017 erweitert wird und somit alle Gewinnerarbeiten, Credits und Auszeichnungen der diesjährigen Weltmeisterschaft der Kreativität online zeigt. Die Vernissage startet um 18 Uhr.