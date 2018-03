Per WebStamp, der Briefmarke zum Selberdrucken, lassen sich Videos versenden. In Flagranti Communication zeigt in drei Onlinespots, wie eine Nutzerin ihrer Freundin Videos schickt – und zwar per Brief. Dazu lädt sie ihr Video hoch und generiert einen Datamatrix-Code, der in der selbstgedruckten Briefmarke integriert ist. Die Briefempfängerin kann nun die Videobotschaft über ihr Mobilephone abrufen.

«Bewegte Bilder beleben die Botschaft und bereichern sie auf emotionale Weise». Die Agentur macht dies zur Hauptaussage der Kampagne, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Gleichzeitig sei der kommunikativen Auftritt von WebStamp aufgefrischt worden.

Der von In Flagranti Communication konzipierte Spot wurde im einmonatigen Kampagnenzeitraum im Oktober 2017 auf Youtube in 34 Prozent der Fälle zu Ende geschaut und erreichte 73 Prozent mehr Views und doppelt so viele Klicks wie im Media-Forecast erwartet.

Verantwortlich bei PostMail: Lukas Tschopp (Berater Marketing-Kommunikation), Patrick Thies (Produktmanager WebStamp); verantwortliche Agentur: in flagranti communication (Konzeption und Realisation); Film: Brillantine (pd/wid)