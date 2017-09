Die Jury-Mitglieder für die 26. ADCE-Awards, der «Champions League of Creativity», sind bekannt. Dies schreibt der «Art Directors Club of Europe» in einer Mitteilung.

Darunter sind auch vier Kreative aus der Schweiz. In der Kategorie «Film & Radio» amtet Martin Spillmann (Spillmann / Creative / Direction) als Jurymitglied. Raul Serrat, Kreativchef von Serviceplan Suisse, bewertet eingereichte Arbeiten der Kategorie «Print & Outdoor». Markus Gut, ehemaliger Kreativchef der Y&R Group und ab Januar 2018 neuer CEO und Mitinhaber von Process Zürich, juriert die Arbeiten der Kategorie «Design & Draft». Philipp Skrabal, Partner und Kreativchef bei Farner Consulting, ist Jurymitglied in der Kategorie «Promotions & New Media».

Mehr Informationen zu der kompletten Jury gibt es hier.

Am 9. November werden die besten Arbeiten durch den Art Directors Club Europe juriert und am 11. November 2017 bei der ADCE Awards Gala in Barcelona offiziell gekürt. (pd/tim)