Ludek Martschini: Vier Weihnachts-Sujets zum Verschicken

Die Schweizer Post gibt im November 2016 eine Sondermarke zum Thema Weihnachten heraus. In Zusammenarbeit mit Ludek Martschini wurde eine Reihe mit vier Sujets entwickelt. Die Sujets zeigen klassische Motive aus der Winter- und Weihnachtszeit, welche mit einem klaren und einfachen Strich in den Winterschnee gezeichnet sind, wie Ludek Martschini in einer Mitteilung schreibt.

Mit den Verantwortlichen der Post Schweiz sei man sich bei Stil und Motiven sehr schnell einig gewesen und die schöne Reihe konnte effizient realisiert werden. Ab dem 17. November 2016 (Ausgabetag) sind die Marken frankaturgültig und schweizweit in den Postellen erhältlich.