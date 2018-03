ADC Awards 2018: Viermal Gold und zwei Evergreens

Die führenden Kreativen der Schweizer Kommunikationswirtschaft haben ihr Verdikt gesprochen. Den Rahmen dafür bot auch dieses Jahr die Creative Week, die in Kooperation mit der Zürcher Hochschule der Künste im Toni-Areal durchgeführt wurde. Das Programm mit Weltklasse-Referenten wie Stefan Sagmeister, Jonathan Lee von Google, Rockgitarrist Henning Rümenapp von den Guano Apes, Zélia Sakhi, dem Meisterfälscher Wolfgang Beltracchi, dem People-Fotograf Andres Herren und vielen weiteren begeisterte Studentinnen und Studenten wie auch das Fachpublikum, wie es in einer Mitteilung heisst.

Parallel dazu wurde an zwei Tagen die alljährliche Jurierung des Art Directors Club Switzerland durchgeführt, die Schweizer Meisterschaft der kreativen Kommunikation. Dass die Anzahl der einreichenden Agenturen und Auftraggeber von 79 auf einen Rekord von 94 hinaufgeschnellt ist, wertet der ADC als äusserst positives Zeichen – darunter sind auch zahlreiche Freelancer und einzelne Personen.

Unter der Leitung von ADC-Switzerland-Präsident Frank Bodin begutachteten insgesamt 134 Jurorinnen und Juroren hunderte von Arbeiten in 18 Kategorien und bestimmten erst Shortlist und dann Bronze. Silber und Gold wurde dann am zweiten Tag von 25 Juroren – unter ihnen auch Ehrengastjuror Viktor Giacobbo – vergeben. Auch der Stellenwert der Kreativität in der digitalen Gesellschaft war dabei ein Thema. «Die neuen technologischen Errungenschaften wie Big Data, Programmatic Advertising, Blockchain und so weiter faszinieren uns alle – nichts desto trotz darf die Diskussion über Inhalte und Qualität der Kommunikation darum nicht vergessen werden», so Bodin. «Ohne Kreativität, keine Kultur. Ohne Kreativität, keine Zukunft. Kreativität ist und bleibt das Kapital der Menschheit.»

Eine Jurierung ist immer auch eine Standortbestimmung und ein kreativer Prozess. Die besten Arbeiten sind Leuchttürme, an denen sich Auftraggeber und auch der kreative Nachwuchs orientieren können. Betrachtet man den Jahrgang 2017, sind zahlreiche herausragende Arbeiten auf internationalem Niveau zu verzeichnen: 13 Silber, 4 Gold und 2 Evergreen (die als Gold gewertet werden) sind die Bilanz der Kommunikationswirtschaft 2017. Hinzu kommt noch die Auszeichnung «Student of the Year», die dieses Jahr an Miriam Brack für die Arbeit «That Way to the Left» geht.





Mit Gold ausgezeichnet wurden:



Kategorie Digital: «Die Zeitreise 50 Jahre Schweizer Hitparade» von Hinderling Volkart / D One

«Ein Webseiten-Design, das faszinierend wie das Universum ist und darum nicht nur bei der Jury, sondern auch beim Publikum zum Super-Hit wurde.»



Kategorie Film: «Safer-Sex-Check» von Rod Kommunikation

«Drei hervorragend gemachte Spots, welche ein heikles Thema mit doppeldeutigem Humor auf eindeutige Art und Weise kommunizieren.»



Kategorie Anzeigen: «Trumps Gedanken» von Walker Agency

«Eine faszinierende Anzeige, die einen – hat man einmal zu lesen begonnen – nicht mehr loslässt.»



Kategorie Illustration: «Faden Porträts» von Y&R Group Switzerland

«Die Fadenporträts faszinieren auf den ersten Blick; mittels eines Algorithmus wandelte der Künstler Petros Vrellis Fotografien in Porträts aus verknüpften Linien um, die er mit nur einem 6500 Meter langen Faden auf einen Rahmen spannte.»



Mit je einem Evergreen ausgezeichnet wurden:



Das Zürcher Kammerorchester, Agentur: Havas

«Dass Kommunikation für ein klassisches Orchester alles andere als verstaubt sein muss und entsprechend dem Claim ‹grosse Gefühle› auszulösen vermag, zeigen seit elf Jahren die vielfach ausgezeichneten Kampagnen für das ZKO.»



Die Bank Coop, Agentur: Ruf Lanz

«Die Bank Coop wurde letztes Jahr von der Bank Cler abgelöst; die ‹faire› Werbung während 15 Jahren für die Bank Coop bleibt aber unvergessen.»



Den Medaillenspiegel nach olympischem Ranking führt Walker an, dies vor Ruf Lanz und Y&R. Den kompletten Medaillen- respektive Würfelspiegel finden Sie hier. (pd/cbe)