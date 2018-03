ADC Awards: Viktor Giacobbo mischt bei den Würfeln mit

In einer Woche werden sie vergeben, die begehrten ADC-Würfel. Auch dieses Jahr finden die ADC Awards, die Schweizer Kreativmeisterschaften, im Rahmen der Creative Week vom 19. bis 23. März 2018 statt, präsentiert vom ADC Switzerland und der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK).

Am Montag, 19. März könne das interessierte Publikum die in 18 Kategorien eingereichten Arbeiten von 17 bis 20 Uhr an der ZHdK kostenlos einsehen, heisst es in einer Mitteilung. Am Dienstag und Mittwoch, 20. und 21. März, werden sie von den führenden Kreativen der Schweizer Kommunikationsbranche öffentlich juriert, wobei am Mittwoch die Award-Jury Unterstützung erhält: von Satiriker und Moderator Viktor Giacobbo. Er ist Ehrengastjuror.

«Als Autor, Kabarettist, Schauspieler, Schriftsetzer und Denker setzt Viktor Giacobbo kreative Zeichen wie kaum ein anderer in der Schweiz. Er zeigt damit, welch grosses Kapital die Kreativität für unser kleines Land darstellt», lässt sich ADC-Präsident Frank Bodin in der Mitteilung zitieren.

Die ADC Awards werden am Samstag, 24. März an der ADC Award-Night vergeben. Die Preisverleihung ist öffentlich und beginnt um 18 Uhr in der Halle 622 in Zürich-Oerlikon. Der Einlass zur ADC-Gala ist nur mit einem Ticket möglich. (pd/eh)