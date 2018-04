Seit 12 und mehr Jahren arbeitet Wapico für den Verein Schweizer Rapsöl. Und genauso lange hat die Berner Werbe- und Kommunikationsagentur auf ein inzwischen bekanntes Key Visual gesetzt: ein blühendes Rapsfeld. Dieses diente als Hintergrund für spezifische, auf definierte Themen bezogene Botschaften.

Die neue Kampagne soll die Küche vermehrt in den Fokus rücken und ebenfalls aufzeigen, dass sich Rapsöl für verschiedenste Einsätze neben und am Herd gut macht, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Als Werbemassnahmen dienen wiederum Plakate in den neun grössten Schweizer Städten, sie funktionieren als Teaser, vertieft werden die Botschaften auf der Website raps.ch, in On- und Offline-Inseraten sowie Rezeptbüchlein. Start der Kampagne ist Ende April 2018.

Verantwortlich beim Verein Schweizer Rapsöl: Hansjakob Häberli, Präsident; Stephan Scheuner, Geschäftsführer; Martina Pieren, Marketing & Kommunikation; bei wapico: Olaf Pilleri, Jonas Steiger, Beratung; René Walker, Creative Direction; Anice Grossenbacher, Grafik; Fotos: Caspar Martig (pd/wid)