Publicis: Von Brauern, die lieber brauen als reden

Das Luzerner Traditionsbier hat einen neuen Auftritt. In den letzten Jahren hat sich Eichhof auf den lokalen Markt konzentriert und in der Kommunikation auf Innerschweizer Kultur und Brauchtum gesetzt. Jetzt steht wieder das im Mittelpunkt, was Eichhof bereits seit 1834 leidenschaftlich macht: Bier brauen. Dass man dies auch sehr gut kann, beweisen die sechs Goldmedaillen am vergangenen Swiss Beer Award, wie es in einer Mitteilung heisst, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

Entsprechend rücken nun die Eichhof-Brauer in den Vordergrund. Man merkt ihnen allerdings an, dass sie ihre kostbare Zeit viel lieber ihrer Kernkompetenz widmen und im Hintergrund Bier brauen würden. Für «Von Brauern, die lieber brauen als reden» wurden in Zusammenarbeit mit Regisseur Jon Barber eine Vielzahl an Umsetzungen produziert. Dazu gehören unter anderem TV- und Kinospots sowie eine Fülle von Filmen speziell für die digitalen Kanäle.

Weshalb diese Fülle an Bewegtbild? «Weil der Satz viel hergibt und einem ständig neue Umsetzungen in den Sinn kommen», sagt Creative Director Johannes Raggio zu persoenlich.com. «Und weil man mit der Grundidee gerade in den teils sehr unterschiedlichen digitalen Formaten immer wieder anders spielen kann.»



Auf «Instagram Stories» machen sich die Brauer das enge Format zunutze, um sich aus dem Staub zu machen:



In Bumper-Ads sind die Brauer froh, dass die Werbung nur sechs Sekunden dauert:



Und wenn es ein Film- und Kulturquiz auf Social Media sein muss, dann bitte eines, bei dem man nicht viel sagen muss:



Der Input zum wortkargen Brauer, der lieber brauen will, sei aus der Publicis-Strategie gekommen: Innerschweizer seien Machertypen. «Es gibt Menschen, die reden gerne darüber, was sie machen. Und dann gibt es Leute, die lieber machen als darüber zu reden. Davon gibt es in der Zentralschweiz sehr viele», so Raggio. Und irgendwie gehe auch ihm zusammen mit Creative Director Peter Brönnimann so: «Wir machen lieber Ideen als darüber zu reden, wie wir sie uns ausgedacht hatten.»

Nach Calanda nun auch Eichhof

Bislang war Jung von Matt/Limmat für Eichhof zuständig. Nun kommt Publicis zum Zug. «Wir arbeiten seit längerem für die Marke Calanda, die ebenfalls zur Heineken-Gruppe gehört», sagt Publicis-Beraterin Claudia Ziltener. «Die erfolgreichen Arbeiten, die wir für das Bündner Bier gemacht haben, wie zum Beispiel die Einführung von ‹Glatsch› oder das Europa-League-Sponsoring, waren quasi das Empfehlungsschreiben für das Bier aus Luzern.»

Gleichzeitig mit dem neuen Auftrag wurde Eichhof auch neu positioniert. «Nach der Übernahme durch Heineken 2008 musste sich Eichhof erstmal um seine Stammkunden in der Innerschweiz kümmern. Dadurch entstand eine Kommunikation, die hauptsächlich lokale Traditionen sowie die Region feiert», so Ziltener. Um nun auch den Sprung in die restliche Deutschschweiz und vor allem urbanere Gefilde zu schaffen, hätte sich die Marke gut überlegen müssen, welche Werte in der gesamten Deutschschweiz als Sympathieträger gelten und zugleich gut zu Eichhof passen würden.

Weitere Spots aus der Eichhof-Kampagne finden Sie hier.





Verantwortlich bei Eichhof: Christian Weise (Marketing Director), Sami Ackermann (Brand Manager), Janine Beeler und Remo Vinceré (Junior Brand Manager); verantwortlich bei Publicis: Claudia Ziltener, Angelos Apostolidis (Beratung), Lena Altorfer (Strategie), Johannes Raggio, Peter Brönnimann (CD), Jan Kempter (Text), Marvin Hugentobler (Art Direction), Anatole Comte, Dominik Locher (Grafik), Matthias Koller (Managing Director), Thomas Wildberger (CEO); verantwortlich bei Produktion: Jon Barber (Regie), Stories (Filmproduktion), Jingle Jungle (Ton); verantwortlich bei Prodigious: Suzana Kovacevic (Art Buying). (pd/cbe)