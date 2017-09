Havas Genf: Von der ersten Streicheleinheit zum Haustier

Ein Tier streicheln – so entsteht in der Regel der erste Kontakt zwischen einem Tier und seinem Halter. Dies macht sich die Tierschutzorganisation SPCA Geneva zunutze, um für ihren Tag der offenen Tür – bei dem unter anderem Haustiere besucht werden können – zu werben: Im Genfer Shoppingzentrum Balexert ist auf zwei Plakatwänden je ein synthetisches Tierfell angeklebt, wie die für die Kampagne «Le geste de l'adoption» verantwortliche Agentur Havas in einer Mitteilung schreibt. Das eine Tierfell hat die Form einer Katze, das andere diejenige eines Hundes.

Wie im Video zu sehen ist, führt dies zu einem natürlichen Reflex: Kinder und Erwachsene streicheln die Tierfelle. Diese Berührung, diese Streicheleinheit sei gemäss Mitteilung der Anfang einer möglichen Adoption eines Haustiers aus der SPCA Geneva.

Die Kampagne wird zusätzlich auf digitalen Screens bespielt. Der Tag der offenen Tür der SPCA Geneva findet am 17. September statt.

Auftraggegeber: Geneva SPCA (Pierre de Loës); Agentur: Havas Genf: Henri Balladur, Damien Fournier (Geschäftsleitung); Gabriel Mauron (CD), Thibaud Genevois (Texter); Simeon Brandner, Pierre-Olivier Gardello (AD); Laurine Veuthey (Account); Geoffroy Dubreuil (Regie); Gobet Rutschi (Produktion). (pd/tim)