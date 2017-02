Seed: Von der Qualität einer frühen Liebe

Die Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Aber auch in Märkten ausserhalb Europas ist Geberit aktiv. Eine wichtige Kommunikationsmassnahme sind lokale Kundenanlässe. Das Motto in diesem Jahr: «Time goes by. Quality remains.»

Seed hat den Eröffnungsfilm für die Veranstaltungen realisiert, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Erzählt wird die herzerwärmende Geschichte eines Jungen, der von seiner Jugendliebe getrennt wird. Doch Qualität überdauert Jahrzehnte…

Seed hat den zweiminütigen Film im Auftrag der Geberit International Sales AG als Generalunternehmer konzipiert und realisiert. Regie geführt hat Janos Menberg. (pd/cbe)